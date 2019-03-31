Анастасия Волочкова раскрыла секреты личной жизни в новой
книге. Первый экземпляр издания балерина подарит своему возлюбленному, имя которого
до сих пор держит в тайне.
Анастасия Волочкова раскрыла секреты личной жизни в новой
книге. Первый экземпляр издания балерина подарит своему возлюбленному, имя которого
до сих пор держит в тайне.
В новой фотосессии нет привычных
шпагатов и обнажений. Она посвящена выходу в свет новой книги
балерины-литератора. Судя по названию литературного произведения, бывшая прима
Большого театра намерена рассказать читателям, чем она заплатила за свою
популярность.
Первый экземпляр книги "Плата за успех" Анастасия
Волочкова подарит своему возлюбленному. Как отметила балерина, ее любимый
мужчина был с ней рядом все полгода, что она трудилась над эпохальным
произведением, помогал ей и поддерживал в те минуты, когда из-за неприятных
воспоминаний глаза писательницы наполнялись слезами.
Что касается фотосессии, то предложенный фотографом
Анастасии Волочковой образ поначалу показался балерине непривычным. Однако
теперь бывшая прима признает, что он смог передать эмоции и муки творца.
Нового возлюбленного до сих пор никто
не видел, она прячет его от завистливых
глаз. Однако в Instagram балерина уже пишет о предстоящей свадьбе. Волочкова с
горечью пишет, что идиллию пары нарушает 13-летняя дочь артистки Ариадна.
Девочка ревнует Волочкову к новому избраннику.
Первая книга увидела свет в 2011 году.
Она вышла под заглавием "История русской балерины". В произведении
раскрывались подробности творческого и жизненного пути Волочковой. Надо
отметить, что публика приняла книга вполне благожелательно. И теперь ожидает
новых скандальных подробностей, пишет "Вокруг ТВ".