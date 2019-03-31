Анастасия Волочкова раскрыла секреты личной жизни в новой книге. Первый экземпляр издания балерина подарит своему возлюбленному, имя которого до сих пор держит в тайне.

Анастасия Волочкова раскрыла секреты личной жизни в новойкниге. Первый экземпляр издания балерина подарит своему возлюбленному, имя которогодо сих пор держит в тайне.В новой фотосессии нет привычныхшпагатов и обнажений. Она посвящена выходу в свет новой книгибалерины-литератора. Судя по названию литературного произведения, бывшая примаБольшого театра намерена рассказать читателям, чем она заплатила за своюпопулярность.Первый экземпляр книги "Плата за успех" АнастасияВолочкова подарит своему возлюбленному. Как отметила балерина, ее любимыймужчина был с ней рядом все полгода, что она трудилась над эпохальнымпроизведением, помогал ей и поддерживал в те минуты, когда из-за неприятныхвоспоминаний глаза писательницы наполнялись слезами.Что касается фотосессии, то предложенный фотографомАнастасии Волочковой образ поначалу показался балерине непривычным. Однакотеперь бывшая прима признает, что он смог передать эмоции и муки творца.Нового возлюбленного до сих пор никтоне видел, она прячет его от завистливыхглаз. Однако в Instagram балерина уже пишет о предстоящей свадьбе. Волочкова сгоречью пишет, что идиллию пары нарушает 13-летняя дочь артистки Ариадна.Девочка ревнует Волочкову к новому избраннику.Первая книга увидела свет в 2011 году.Она вышла под заглавием "История русской балерины". В произведениираскрывались подробности творческого и жизненного пути Волочковой. Надоотметить, что публика приняла книга вполне благожелательно. И теперь ожидаетновых скандальных подробностей, пишет "Вокруг ТВ".