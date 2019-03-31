31 марта Украина перешла на летнее время, и народ, встав с утра пораньше, направился к 8 часам на избирательные участи голосовать за другую жизнь. Украинцы устали от нищеты и вранья - хотят перемен.

Автор: Дмитрий Киселёв31 марта Украина перешла на летнее время, и народ, встав с утра пораньше, направился к 8 часам на избирательные участи голосовать за другую жизнь. Украинцы устали от нищеты и вранья — хотят перемен.Мало кто верит, что подсчет голосов будет честным, ведь сама избирательная кампания стала самой грязной в истории Украины, а нарушения еще до голосования столь грубы, что не понятно, как можно признать результаты таких выборов.Мало того что миллионы украинцев, уехавшие на заработки в Россию, лишены права голоса, так еще весь состав Центральной избирательной комиссии лично подобран и прикормлен Порошенко так, чтобы независимо от результатов Порки сохранил власть.Впрочем, сегодняшний результат — каким бы он ни был — не станет окончательным, поскольку ни один из кандидатов не имеет шансов набрать сразу более половины голосов и победить в первом туре. Значит, заведомо будет второй — 21 апреля. Предварительные результаты сегодняшнего голосования будут объявлены 1 апреля, в День смеха. Горько.Автор: Екатерина ШереметьеваИзбирательные участки в Киеве открылись в 8 утра. Один из них находится в самом центр города, на улице Покровская. В первой половине дня явка здесь невысокая: очередей у входа нет, в зале тоже больше наблюдателей и членов комиссии, чем самих избирателей. Оживление здесь началось только к 10 утра. У входа — мужчины с розами и тюльпанами, десятки камер и журналистов. Так встречают кандидата в президенты Юлию Тимошенко. Она приехала проголосовать вместе с соратниками по партии.Как только Тимошенко уехала , на Покровской улице снова — затишье. Больше людей на другом участке — в основном старшее поколение. Избиратели говорят, голосуют за перемены. Не хотят допустить действующего президента до второго срока.Уже в первые часы голосования в полицию поступают сотни заявлений о различных нарушениях. Даже в день выборов избирателей подкупают, а также пытаются вынести пачки с бюллетенями .Число нарушений растет. К обеду открыли уже 5 уголовных дел. Но видимость порядка создают: повсюду в Киеве дежурят сотрудники полиции, а штаб Тимошенко сообщает о людях с оружием возле избирательных участковНеспокойно было в Киеве и накануне голосования. На главных улицах и площадях туристов потеснили протестующие: на дороги вышли водители с файерамии и требованием снизить налоги на растаможку автомобилей.В двух метрах от них тоже митингуют. Никакой агитации за кандидатов и призывов голосовать — просто крик отчаяния. В руках молодые ребята, как будто смирившись, держат плакат с цитатой Тараса Шевченко: "Доборолась Украина до самого края. Хуже ляхов свои дети ее распинают". Волну недовольства поддерживают и просто прохожие. Киевляне второго шанса Порошенко давать не хотят, ведь за эти 5 лет правления бедных стало в разы больше. Каждый второй, даже в самой столице, жалуется на рост цен и низкий уровень жизни.Немного спокойнее только в Киево-Печерской лавре. Здесь, как и всегда, много прихожан. Великий пост — время для молитвы, но верующих все-таки волнуют выборы. Действующего президента они обвиняют в расколе. Автокефалию Украинской Церкви называют политическим проектом.Здесь помнят, как Порошенко с томосом наперевес разъезжал по городам и селам, рассчитывал, что это сработает на рейтинг, но позорный тур так и не стал его козырем в предвыборной кампании. Истинных верующих подкупить не удалось.Похожие настроения и под Киевом. Белая Церковь. Этот город Михаил Булгаков упоминал в своем романе "Белая гвардия". Есть строки об этом месте и у Пушкина в "Полтаве" . Основанный еще в 1032 году, он сначала был обороной Киевской Руси от кочевников, затем от века к веку переживал набеги разных неприятелей и претендентов на власть. Не хотят терпеть действующую власть здесь и сейчас."Все только песни поют. А в стране коррупция. Все разграбили. Экономика не развивается. Каждый день дорожает все", — говорят люди. Особых надежд на перемены к лучшему после выборов у них нет.Чьи лозунги окажутся убедительнее, станет известно только во втором туре. Он назначен на 21 апреля. Большинство голосующих говорят: победой сегодня будет уже то, что Порошенко не выйдет во второй тур. Но после громких историй с нарушениями избирательного законодательства даже в сам день выборов тех, кто верит в прозрачность голосования, остается все меньше.