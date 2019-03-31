По официальным данным ЦИК Украины, после подсчета 0,32 процента протоколов на президентских выборах лидирует кандидат от партии Слуга народа Владимир Зеленский с 28,45процента голосов. На втором месте - действующий глава государства Петр Порошенко, набравший 19, 28 процента.

По официальным данным ЦИК Украины, после подсчета 0,32 процента протоколов на президентских выборах лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 28,45процента голосов. На втором месте — действующий глава государства Петр Порошенко, набравший 19, 28 процентаПо результатам данных экзитполов, на прошедших президентских выборах лидирует Владимир Зеленский, второе и третье место – у Порошенко и Тимошенко соответственно, передает ТАСС.