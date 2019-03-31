Лайму Вайкуле называют Мисс элегантность. Однако
за внешней сдержанностью скрывается взрывной характер. Известная певица любит
похулиганить, однажды ее жертвой стал Владимир Винокур.
Лайму Вайкуле называют "Мисс элегантность". Однако
за внешней сдержанностью скрывается взрывной характер. Известная певица любит
похулиганить, однажды ее жертвой стал Владимир Винокур.
У и Владимира Винокура день рождения – 31
марта. Певица и юморист знакомы очень давно. Винокур впервые увидел Вайкуле в легендарном
варьете "Юрас Перле" в Юрмале, куда артист приезжал с гастролями.
"Уже тогда Вайкуле была явлением. На нее ходили
толпами. Наши дни рождения в один день, часто отмечали их вместе", -
вспоминает пародист.
Винокур рассказывает, как в конце 1990-х они устроили банкет
в столичном "Метрополе". Столы ломились от изысканных закусок и
горячих блюд, вино лилось рекой. Пародист вспоминает, что подарил
очень красивые серьги и кольцо, с выбором которых помогла его супруга. В ответ
получил от певицы хорошие часы.
"Под конец праздника в центр зала выкатили трехъярусный
сливочный торт. Лайма подошла ко мне, улыбается и говорит: "Вов, слушай,
как же скучно! А похулиганить?". Взяла кусок десерта и размазала по моему
лицу. "Дурочка, на костюм же попало", – только и успел произнести",
– рассказывает Винокур.
, как отметил пародист, невозмутимо
посоветовала ему сдать костюм в химчистку. Однако Винокур уже разозлился – и
тоже залепил ей в лицо тортом. Гости падали под стол от смеха, больше никому
скучно не было, приводит рассказ пародиста о Вайкуле StarHit.