Лайму Вайкуле называют Мисс элегантность. Однако за внешней сдержанностью скрывается взрывной характер. Известная певица любит похулиганить, однажды ее жертвой стал Владимир Винокур.

Лайму Вайкуле называют "Мисс элегантность". Однакоза внешней сдержанностью скрывается взрывной характер. Известная певица любитпохулиганить, однажды ее жертвой стал Владимир Винокур.У и Владимира Винокура день рождения – 31марта. Певица и юморист знакомы очень давно. Винокур впервые увидел Вайкуле в легендарномварьете "Юрас Перле" в Юрмале, куда артист приезжал с гастролями."Уже тогда Вайкуле была явлением. На нее ходилитолпами. Наши дни рождения в один день, часто отмечали их вместе", -вспоминает пародист.Винокур рассказывает, как в конце 1990-х они устроили банкетв столичном "Метрополе". Столы ломились от изысканных закусок игорячих блюд, вино лилось рекой. Пародист вспоминает, что подарилочень красивые серьги и кольцо, с выбором которых помогла его супруга. В ответполучил от певицы хорошие часы."Под конец праздника в центр зала выкатили трехъярусныйсливочный торт. Лайма подошла ко мне, улыбается и говорит: "Вов, слушай,как же скучно! А похулиганить?". Взяла кусок десерта и размазала по моемулицу. "Дурочка, на костюм же попало", – только и успел произнести",– рассказывает Винокур., как отметил пародист, невозмутимопосоветовала ему сдать костюм в химчистку. Однако Винокур уже разозлился – итоже залепил ей в лицо тортом. Гости падали под стол от смеха, больше никомускучно не было, приводит рассказ пародиста о Вайкуле StarHit.