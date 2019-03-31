Поджигатель, пытавшийся поджечь кабинку для голосования на избирательном участке на Украине, задержан. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Поджигатель, пытавшийся поджечь кабинку для голосования на избирательном участке на Украине, задержан. Ранее МВД Украины сообщило, что в 10.50 в Черниговской области неизвестный попытался поджечь кабинку для голосования зажигательной смесью. Огонь удалось погасить сразу. Подозреваемый доставлен в отделение полиции, идет его допрос, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").В результате происшествия никто не пострадал, избирательный процесс не прекращался.В день выборов президента Украины в стране открылись все 29,9 тысячи избирательных участков за исключением одного. Этот участок находится в городе Измаил Одесской области, и штамп-печать участка не отвечает образцу, отправленному для изготовления. В списки избирателей включены 29 миллионов 789 тысяч 638 избирателей. По данным украинского ЦИКа на 11.00 (время совпадает с московским), на выборах президента Украины проголосовали чуть больше 16%.