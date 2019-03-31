Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал экс-президента Грузии, бывшего губернатора украинской Одесской области Михаила Саакашвили серьезным дипломатом и выразил мнение о том, что помощь такого человека, как Саакашвили, понадобится всем.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал экс-президента Грузии, бывшего губернатора украинской Одесской области Михаила Саакашвили серьезным дипломатом и выразил мнение о том, что помощь такого человека, как Саакашвили, "понадобится всем".Комментируя решение Саакашвили приехать на Украину 1 апреля, Зеленский сказал: "Пускай приедет".По его мнению, нынешняя роль экс-президента Грузии заключается в том, что он "защищает демократию Украины в Европе", приводит слова Зеленского РИА Новости.О намерении прилететь на Украину 1 апреля Саакашвили заявил в середине марта. По его мнению, действующий президент страны Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, которые проходят в воскресенье, 31 марта. В этой связи, продолжил Саакашвили, мешать его въезду в страну никто не будет. В качестве доказательства серьезности своих намерений он продемонстрировал на телефоне купленный билет. Правда, украинские пограничники уже заявили, что дорога на территорию страны для Саакашвили закрыта, поскольку въезд ему запрещен до 2021 года.