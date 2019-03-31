Депутат от президентской фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Найем утверждает, что штабы кандидатов в президенты Украины Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий кандидатов во втором туре выборов. Однако в штабе Зеленского эту информацию опровергли.

Депутат от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем утверждает, что штабы кандидатов в президенты Украины Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий кандидатов во втором туре президентских выборов.Найем заявил, что, по одной из известных ему версий, Тимошенко якобы готова оказать поддержку Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции. Главной задачей этой коалиции депутат назвал изменение законодательства и внедрения двухтуровой системы проведения парламентских выборов.Согласно этой модели, продолжил он, выборы проводятся на пропорциональной основе, в два тура. "Партия, которая выиграет, получает 51 процент мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав кабинета министров", — отметил депутат, слова которого цитирует РИА Новости.По мнению Найема, такие договоренности фактически будут означать, что Зеленский назовет Тимошенко премьером.Со своей стороны, политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков опроверг информацию об объединении с Тимошенко. "Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся", — приводит слова Разумкова ТАСС.Он напомнил, что Зеленский еще не победил, и отметил, что готовиться к парламентской кампании надо будет тогда, когда станут известны результаты президентских выборов. Разумков пообещал, что штаб будет делать открытые и прозрачные заявления обо всех своих намеренияхВыборы президента Украины прошли 31 марта. В 20 часов по местному времени (совпадает с московским) в стране закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.