Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света. По информации пресс-службы столичного главка МЧС РФ, причиной стало короткое замыкание, которое произошло на электроподстанции на Байкальской улице.

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ, причиной стало короткое замыкание, которое произошло на электроподстанции на Байкальской улице. При этом возгорания на подстанции не было.