Крымчане давно считают себя россиянами, поэтому голосовать на Украину в большинстве своем не едут, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. У них нет желания поддерживать украинских кандидатов.

Крымчане давно считают себя россиянами, поэтому голосовать на Украину в большинстве своем не едут, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. У них нет желания поддерживать украинских кандидатов.Ранее украинская прокуратура сообщила, что жители Крыма смогут проголосовать в Киеве и других украинских городах.Пункты пропуска на границе работают в штатном режиме, передает РИА Новости.Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году. Украина по прежнему считает Крым своей, хоть и временно оккупированной территорией. Руководство России утверждает, что голосование было демократическим, стало быть, этот вопрос закрыт.В ДНР и ЛНР выборы не проводятся. Жители Донбасса могут проголосовать на подконтрольной Киеву территории, однако на КПП на линии разграничения ситуация остается спокойной. В Луганске уверяют, что Киев сам препятствует проведению выборов для жителей Донбасса.Военная обстановка в преддверии выборов обострилась, есть раненые среди мирных жителей. За сутки зафиксировано 18 обстрелов, сообщил представитель Народной милиции ДНР. В Луганске ожидают провокаций, передает "Интерфакс".Выборы на Украине проходят сегодня, 31 марта. В списке кандидатов на пост главы государства – 39 человек.