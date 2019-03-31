Звезда подиума и глянца сделала официальное заявление. Миранда Керр станет матерью в третий раз.

Звезда подиума и глянца сделала официальное заявление. Миранда Керрстанет матерью в третий раз.У австралийской супермодели иоснователя Snapchat Эвана Шпигеля это будет второй общий ребенок. У Миранды Керр есть восьмилетний сынФлинн от Орландо Блума и еще один наследникХарт от нынешнего супруга.Представитель 35-летней моделиопубликовал официальное заявление. "Маранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпениемждут появления нового члена семьи", – цитирует сообщение Mirror.Отметим, что даже вовремя беременности Миранда Керр не отказывается от любимых туфель на высокихкаблуках. В одном из интервью модель рассказала о своей семейной жизнис Эваном.Миранда Керр призналась, что сразу же поняла, что это тотсамый мужчина, который ей нужен, после того, как они встретились на ужине вчесть Louis Vuitton в Нью-Йорке. Судьбоносная встреча состоялась в 2014 году.По словам красотки, отношения со Шпигелем начались с дружбы, нопозже переросли в любовь.Напомним,и Эван Шпигель поженились в 2017 году в Калифорния. Свадебная церемониябыла пышной.родилась 20апреля 1983 года в Сиднее.У нее французские, шотландские и английские корни. Известна как одна из бывших ангелов Victoria's Secret.