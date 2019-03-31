Звезда подиума и глянца сделала официальное заявление. Миранда Керр
станет матерью в третий раз.
Звезда подиума и глянца сделала официальное заявление. Миранда Керр
станет матерью в третий раз.
У австралийской супермодели и
основателя Snapchat Эвана Шпигеля это будет второй общий ребенок. У Миранды Керр есть восьмилетний сын
Флинн от Орландо Блума и еще один наследник
Харт от нынешнего супруга.
Представитель 35-летней модели
опубликовал официальное заявление. "Маранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением
ждут появления нового члена семьи", – цитирует сообщение Mirror.
Отметим, что даже во
время беременности Миранда Керр не отказывается от любимых туфель на высоких
каблуках. В одном из интервью модель рассказала о своей семейной жизни
с Эваном.
Миранда Керр призналась, что сразу же поняла, что это тот
самый мужчина, который ей нужен, после того, как они встретились на ужине в
честь Louis Vuitton в Нью-Йорке. Судьбоносная встреча состоялась в 2014 году.
По словам красотки, отношения со Шпигелем начались с дружбы, но
позже переросли в любовь.
Напомним,
и Эван Шпигель поженились в 2017 году в Калифорния. Свадебная церемония
была пышной.
родилась 20
апреля 1983 года в Сиднее.
У нее французские, шотландские и английские корни. Известна как одна из бывших ангелов Victoria's Secret.