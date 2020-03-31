31.03.2020

2020-03-31 10:35:04

93 человека контактировали с умершим в Коврове мужчиной

По информации территориального отдела Роспотребнадзора по Владимирской области в Коврове, Ковровском и Камешковском районах выявлено 93 человека, которые контактировали с заболевшим мужчиной. Люди находятся на карантине, чувствуют себя хорошо. У всех контактных лиц взяты пробы на коронавирус и направлены на исследование. Сообщается на официальном сайте администрации Коврова.

Напомним, 27 марта в ковровской больнице скончался 48-летний ковровчанин. Он поступил с диагнозом пневмония. После обследования у мужчины был выявлен коронавирус.

В Коврове анализы на коронавирус взяты у 245 человек из них 168 находятся на карантине. 283 человека сняты с карантина. С диагнозом ОРВИ госпитализировано 3 человека, которые вернулись из-за рубежа. Все они помещены в боксы и находятся под наблюдением медиков. За последние сутки 42 ковровчанина с симптомами ОРВИ вызвали врача на дом. В больницах трудятся 48 медицинских бригад в 4 смены.