Руководство английского клуба Астон Вилла приняло решение оштрафовать капитана команды Джека Грилиша за нарушение условий карантина, который был введен в Великобритании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт львов.

Руководство английского клуба "Астон Вилла" приняло решение оштрафовать капитана команды Джека Грилиша за нарушение условий карантина, который был введен в Великобритании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт "львов".Ранее футболист "Астон Виллы" попал в ДТП. В момент аварии он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Игрок возвращался с вечеринки и врезался в припаркованные автомобили. До этого Грилиш призывал болельщиков клуба оставаться дома и соблюдать карантин.Уже известно, что деньги от штрафа будут направлены в одну из больниц Бирмингема.