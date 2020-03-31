Представлен слайдер Astro Slide — нечто среднее между современным смартфоном и коммуникатором из 2000-х

Британская компания Planet Computers представила Astro Slide - устройство, которое представляет собой нечто среднее между современным смартфоном и коммуникатором из 2000-х. Средства на его выпуск были привлечены через краудфандинг: при заявленной цели в 180 тысяч проект уже собрал свыше 325 000 евро. При этом до конца кампании остается еще 40 дней.Astro Slide заявлен как первый в мире "наладонник", обладающий хоть и небольшой, но полноценной физической клавиатурой и возможностью подключения к высокоскоростным сотовым сетям 5-го поколения. У него 6,53-дюймовый тачскрин Full HD + (2340х1080), выдвижная QWERTY-клавиатура для "режима КПК" c подсветкой, 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом, 6 гигабайт оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (можно увеличить с помощью microSD-карты).Работает слайдер на Android 10, хотя разрешается установить дистрибутив Linux и пользоваться им в режиме Dual Boot. Для подключения к сотовым сетям служат электронная симка eSIM и два слота для "обычных" SIM-карт. Разрешение основной камеры - 48 мегапикселей, фронтальной - 5 мп. С каждой стороны предусмотрено по одному порту USB-C.На платформе Indiegogo новинку можно предзаказать за 491 евро - c 40-процентной скидкой от розничной цены (819 евро). Старт поставок смартфона-трансформера назначен на март 2021 года.