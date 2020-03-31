Им будут проводить анализ на коронавирус

Во Владимирской области на заседании региональной призывной комиссии поставили задачи по проведению «весеннего» призыва в апреле-июле 2020 года. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, из Владимирской области планируют призвать более 1400 человек, сообщает пресс-служба Белого дома.На заседании также обсудили вопросы медицинского обследования призывников. Весьма вероятно, что каждому будут проводить анализ на предмет употребления наркотических веществ, а также на коронавирус.