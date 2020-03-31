Российская экономика накануне объявления пандемии продолжала демонстрировать стабильность. Но с марта начались карантинные меры по всему миру, а затем и в России. Это приведет в стране к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев, отмечается в комментарии Банка России.

Российская экономика накануне объявления пандемии продолжала демонстрировать стабильность, но с марта начались карантинные меры по всему миру, а затем и в России. Это приведет в стране "к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев", отмечается в комментарии Банка России.Регулятор связывает сроки возвращения экономики в нормальный режим со скоростью смягчения карантинных ограничений.В последний месяц роста — в феврале 2020 года — производственная и потребительская активность в России росла в различных секторах, росла инвестиционная активность, а безработицы обновила новый исторический минимум. Росла реальная заработная плата и потребительский спрос.По прогнозу Банка России, "в ближайшие месяцы негативное влияние как на производственную деятельность предприятий, так и на их финансовые показатели могут оказать последствия ухудшения эпидемиологической ситуации".Рост ВВП в России в этом году из-за коронавируса может составить всего 0,1%, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на форуме "Следующие 20 лет".По его оценке, во всем мире "последствия для жизни людей, для жизни бизнеса, государств будут намного серьезнее", чем в предыдущий кризис: "Здесь даже не так важно — масштабы спада будут больше или примерно такие же, как в кризис 2008-2009 годов".В марте 2020 года агентство Fitch снизило прогноз роста ВВП России с 2% до 1% в текущем году, а мирового ВВП — с 2,5% до 1,3% из-за коронавируса и падения цены нефти.