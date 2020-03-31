Банк России 31 марта предоставит банкам 500 миллиардов руб. на шесть дней через аукцион РЕПО тонкой настройки. Один такой аукцион на 500 миллиардов руб. состоялся 30 марта, банки использовали весь лимит, спрос составил 734 миллиарда руб. под 6% годовых.

Банк России 31 марта предоставит банкам 500 миллиардов руб. на шесть дней через аукцион РЕПО "тонкой настройки". Один такой аукцион на 500 миллиардов руб. состоялся 30 марта, банки использовали весь лимит, спрос составил 734 миллиарда руб. под 6% годовых.ЦБ проводит операции РЕПО, это форма кредитования банков под залог ценных бумаг: ЦБ покупает у банков бумаги, а банки через оговоренный срок выкупают бумаги обратно.ЦБ не проводит аукционы РЕПО при профиците рублевой ликвидности. Банки сейчас не испытывают нехватки ликвидности, они имеют более 3 триллионов руб. Но ЦБ проводит аукционы РЕПО "тонкой настройки" при необходимости резко и быстро увеличить предложение рублевой ликвидности.ЦБ решил провести аукционы РЕПО в связи с нерабочей неделей (с 30 марта по 3 апреля) и увеличить возможности банков по управлению собственной ликвидностью и сохранению ставок денежного рынка близко к уровню ключевой ставки.ЦБ уже проводил аукционы "тонкой настройки" 19 марта — депозитный и РЕПО-аукционы. Лимит по каждому аукциону составил 500 миллиардов руб. Банки привлекли на депозитном аукционе 445 миллиардов руб., на аукционе РЕПО — 50% лимита.