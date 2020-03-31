Всемирная легкоатлетическая ассоциация приняла решение перенести чемпионат мира по легкой атлетике с 2021 на 2022 года. Это связано с переносом летних Олимпийских игр в Токио из-за угрозы распространения коронавируса.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация приняла решение перенести чемпионат мира по легкой атлетике с 2021 на 2022 года. Это связано с переносом летних Олимпийских игр в Токио из-за угрозы распространения коронавируса.В релизе World Athletics, который цитирует РИА Новости, говорится, что организация поддерживает решение перенести Олимпийские игры в Японии на 2021 год. В связи с этим чемпионат мира по легкой атлетике также переносится."Это дает спортсменам время, необходимое для того, чтобы вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям".Напомним, что чемпионат мира по легкой атлетике должен был пройти с 6 по 15 августа 2021 года в американском Юджине.