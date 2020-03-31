За прошедшие сутки в Москве были выписаны из больницы 42 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, общее число вылечившихся от пневмонии в столице составляет ..

За прошедшие сутки в Москве были выписаны из больницы 42 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, общее число вылечившихся от пневмонии в столице составляет 70.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что новые меры помогут поддержать эту положительную тенденцию. "Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается", – цитирует ее оперативный штаб.Ранее власти столицы объявили о введении режима всеобщей самоизоляции, передает телеканал "". Теперь граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.