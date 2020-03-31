Первая жертва коронавируса COVID-19 в Подмосковье. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 65-летней пациентки с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в Московской области.

Первая жертва коронавируса COVID-19 в Подмосковье. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 65-летней пациентки с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в Московской области.Больная страдала сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а в 2019 году перенесла инфаркт. При госпитализации в больницу у нее была диагностирована двустороння пневмония.Врачи предприняли все необходимые меры, но спасти пенсионерку не удалось. Она скончалась от вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний осложнений.В Подмосковье выявлены 119 случаев заболевания COVID-19. За сутки в Московской области было зафиксировано 7 новых случаев заболевания. Большая часть заболевших приходится на Москву. Здесь зафиксированы 1226 пациентов с коронавирусом. В Москве скончались 4 пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет. Двое из них были на искусственной вентиляции легких. У всех были хронические заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые. Среди сопутствующих заболеваний были хронический пиелонефрит, астма, хроническая ишемия мозга, подчеркнули в оперативном штабе. В штабе напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции.Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Это не дополнительный отпуск. Карантин снизит распространение вирусной инфекции.