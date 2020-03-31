Клиническая больница имени Филатова в Москве перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Она работает в штатном режиме. Здесь находится 382 пациента. У 83 - подтвержден диагноз коронавирус COVID-19. Десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В прямом эфире программы 60 минут рассказал главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко.

Клиническая больница имени Филатова в Москве перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Она работает в штатном режиме. Здесь находится 382 пациента. У 83 — подтвержден диагноз "коронавирус COVID-19". Десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В прямом эфире программы "60 минут" рассказал главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко.Врачи больницы работают в усиленном режиме. Для каждого пациента подбирается индивидуальный набор препаратов, отмечает Валерий Вечорко. По его словам, медикаментов достаточно."Для того, чтобы прекратить эпидемию – сидите дома. Помогите и врачам, и своим близким, и своему здоровью", — призывает главврач Филатовской больницы всех выполнять правила добровольной самоизоляции, введенные в Москве с 30 марта по 5 апреля 2020 года.Под прием пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус COVID-19" московскую городскую клиническую больницу №15 имени Филатова оперативно перепрофилировали 27 марта. Новый коронавирусный стационар на ее базе открыл мэр Москвы Сергей Собянин.В филатовском стационаре три корпуса с отделениями на 1315 коек. При необходимости можно оборудовать 1450 мест. Подготовлено реанимационное отделение на 111 коек. В клинику также могут быть госпитализированы и беременные женщины. Филатовская клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями коронавирусной инфекции — аппаратами ИВЛ и аппаратами ЭКМО.