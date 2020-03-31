Помогает ли стирка в борьбе с коронавирусом COVID-19 и как правильно дезинфицировать белье и одежду? Об этом в эфире программы Тест на канале Россия 1 рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Помогает ли стирка в борьбе с коронавирусом COVID-19 и как правильно дезинфицировать белье и одежду? Об этом в эфире программы "Тест" на канале "Россия 1" рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.Эксперт отметил, что стирка белья в горячей воде способна убить коронавирус. Стиральный порошок здесь – не главное, главное – температура воды: она должна быть выше 60 градусов.После стирки можно обработать вещи парогенератором: он убьет вирус мгновенно. Утюг справится чуть хуже, но и он даст необходимый эффект.Бороться с вирусом помогает и отбеливатель."Есть маленький секрет: надо брать отбеливатель, содержащий хлор, – поделился Еделев. – Хлор убивает коронавирус".Средства с хлором рекомендованы российским Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обработки домашних поверхностей. Такой раствор можно изготовить и дома. Для этого надо взять хлоросодержащий отбеливатель и разбавить водой. Как правило, производитель указывает на этикетках нужные пропорции.Доктор Еделев поделился еще одним способом изготовления дезинфицирующего раствора и развеял мифы относительно народных методов борьбы с коронавирусом.