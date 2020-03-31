Драматург Леонид Зорин скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Татьяну. По ее словам, в последние годы писатель тяжело болел. Дата и место прощания станут ..

Драматург Леонид Зорин скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Татьяну.По ее словам, в последние годы писатель тяжело болел. Дата и место прощания станут известны позднее.Напомним, Леонид Зорин написал около 50 пьес, самые известные из них – "Покровские ворота", "Варшавская мелодия" и "Царская охота". Кроме того, он участвовал в создании сценариев для фильмов "Человек ниоткуда", "Мир входящему" и "Гроссмейстер", сообщает "".