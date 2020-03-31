Полузащитник амстердамского Аякса Квинси Промес, ранее выступавший за московский Спартак, нарушил условия карантина, который был введен в Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса. Руководство клуба заявило, что разберется с футболистом.

Полузащитник амстердамского "Аякса" Квинси Промес, ранее выступавший за московский "Спартак", нарушил условия карантина, который был введен в Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса. Руководство клуба заявило, что разберется с футболистом.Промес вместе с друзьями принял участие в дворовом футбольном матче в Амстердаме. Видео с 28-летним игроком появилось в социальных сетях. Вместе с ним был замечен и игрок "Гронингена" Дайшон Редан.Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes?