В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. На первом километре трассы Витино – Пахомовка водитель машины Renault Logan не справился с управлением и врезался в ..

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. На первом километре трассы Витино – Пахомовка водитель машины Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево.В результате ДТП пострадали 22-летний автомобилист и 17-летняя пассажирка. Их доставили в больницу с многочисленными травмами. Правоохранители проводят проверку, сообщает .