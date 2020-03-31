Аргентинский нападающий испанской Барселоны Лионель Месси от лица команды объявил о снижении зарплат футболистов во время кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции в мире. Игроки сине-гранатовых лишились 70 процентов от своего заработка, не считая доходов от рекламы.

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси от лица команды объявил о снижении зарплат футболистов во время кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции в мире. Игроки "сине-гранатовых" лишились 70 процентов от своего заработка, не считая доходов от рекламы."Мы бы хотели объяснить, что все это время выступали за снижение зарплаты. Мы много раз помогали клубу по собственной инициативе. Понимаем, что сейчас все оказались в непростой ситуации. Мы снизим свои зарплаты на 70 процентов", – говорится в заявлении, опубликованном на странице Месси в Instagram.Также стало известно, что футболисты "Барселоны" перечислят деньги сотрудникам клуба, чтобы помочь им пережить непростой период.Ранее сообщалось, что не все футболисты "сине-гранатовых" готовы урезать свою зарплату.