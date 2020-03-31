Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи может заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном. Это произойдет, если титульный бой между действующим чемпионом UFC и претендентом на титул будет официально отменен.

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи может заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном. Это произойдет, если титульный бой между действующим чемпионом UFC и претендентом на титул будет официально отменен.Напомним, что ранее Нурмагомедов заявил о поиске соперника для Фергюсона. Российский боец не может принять участия в поединке из-за невозможности покинуть страну в связи с карантинными мерами.По информации инсайдера Ариэля Хельвани, которую он разместил у себя в Twitter, американцу предложили бой с Гэтжи, однако пока условия поединка не согласованы. Также пока никто не знает, где бы он мог состояться.Напомним, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии коронавируса местные власти отказали организаторам в его проведении.