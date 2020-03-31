Госдума приняла пакет законов, направленных на исполнение инициатив по поддержке россиян и экономики страны, озвученных Владимиром Путиным. Президент перечислил необходимые меры во время телевизионного обращения к гражданам по поводу распространения коронавируса в России.

Госдума приняла пакет законов, направленных на исполнение инициатив по поддержке россиян и экономики страны, озвученных Владимиром Путиным. Президент перечислил необходимые меры во время телевизионного обращения к гражданам по поводу распространения коронавируса в России.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, несмотря на сжатые сроки, все озвученный Владимиром Путиным инициативы были проработаны в профильных комитетах и обсуждались на уровне политических фракций. Парламентарии сошлись во мнении, что этим мерам необходимо оказать содействие."Это важно, потому что речь идет о поддержке людей в нынешней ситуации", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Он указал на то, что гражданам будут обеспечены дополнительные выплаты, семьям с детьми – пособия, а также выплаты по больничным, которые в соответствии с принятыми законами не могут быть ниже минимального размера оплаты труда.Кроме того, правительству были предоставлены дополнительные полномочия. Новый закон дал право кабмину оперативно направлять средства на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса в России.Вместе с этим, был усилен контроль парламента за подобного рода решениями. Все предложения по перераспределению денег на подобные цели будет согласовывать специально созданная комиссия Федерального Собрания. Также в новых законах позаботились о поддержке региональных бюджетов – их освободили от погашения в 2020 году бюджетных кредитов."Это позволит регионам сэкономить порядка 78 миллиардов рублей", – заметил Вячеслав Володин.Кроме того, были приняты поправки, предусматривающие ужесточение наказаний для нарушителей карантина. Речь идет как о штрафах, так и о лишении свободы на срок до семи лет в том случае, если подобное поведение привело к гибели людей."От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя вести, насколько неукоснительно соблюдать все предписания по карантину, зависит здоровье и жизни наших родных и близких", – подчеркнул председатель Госдумы. Володин добавил, что все принятые нижней палатой парламента инициативы помогут защитить россиян и реализовать поручения Владимира Путина.