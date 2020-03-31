Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.Как передает РИА Новости, об этом глава Московской области проинформировал общественность в ходе оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов региона.Он пояснил, что на полицейских ложится важная сложная работа и офицеры МВД беспокоятся о жителях и врачах, которые лечат больных коронавирусом.Воробьев отметил и помощь Росгвардии, объяснив принимаемые меры противодействием хаосу и беспорядку.Он также посоветовал "знатокам юриспруденции не спекулировать на этой теме".Ранее пресс-служба главного управления МВД по Подмосковью опровергло информацию о том, что в регионе будет вводиться комендантский час в качестве меры нераспространения коронавируса COVID-19.Это было сделано после того, как в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники МВД на автомобиле через громкоговорители объявляют о комендантском часе — запрете покидать дома с восьми часов вечера до восьми часов утра.После этого Следственный комитет России проинформировал общественность, что ищет авторов данного видео.