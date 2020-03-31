Huawei Technologies планирует серьезно заняться самоуправляемыми автомобилями, составив конкуренцию американским компаниям на одном из следующих крупных технологических рынков.

Huawei Technologies планирует серьезно заняться самоуправляемыми автомобилями, составив конкуренцию американским компаниям на одном из следующих крупных технологических рынков.Huawei поставила перед собой новую амбициозную цель — стать ведущим китайским поставщиком платформы для самоуправляемых транспортных средств к 2025 году, сообщили источники Nikkei Asian Review. Информаторы издания сообщили, что интерес Huawei к рынку автономного вождения усилился многократно. Компания готовит множество тестов в этом году, даже если отрасль находится под давлением коронавируса, сказал один из источников в компании.Планы Huawei звучат на фоне давления на разные части бизнеса: поставки в своем основном сегменте смартфонов, как ожидается, впервые сократятся в этом году, так как пандемия коронавируса поразит как глобальные цепочки поставок, так и повлияет на потребительский спрос.Huawei также сталкивается с продолжающимся давлением со стороны США в связи с обвинениями в том, что техника китайской компании используется для шпионажа в пользу властей Поднебесной. Вашингтон рассматривает возможность дальнейшего ограничения доступа Huawei к американским технологиям. Недавно стало известно, что высшие должностные лица, входящие в кабинет в администрации Трампа, приготовили новые меры по ограничению глобальных поставок чипов компании Huawei.В соответствии с готовящимися изменениями иностранные компании, которые используют американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию, прежде чем продавать определенные чипы Huawei. Один из источников сообщил агентству Reuters, что изменение правил направлено на ограничение продажи сложных чипов Huawei, а не старых, широко доступной полупроводниковой продукции для потребительской электроники.Так как большинство оборудования для производства чипов, используемых во всем мире, полагается на американские технологии, изменение будет представлять собой расширение органа экспортного контроля, что, по мнению некоторых экспертов, может не понравиться американским союзникам.Европейские партнеры и чиновники и так в значительной степени игнорировали настойчивые требования США, которые стараются всеми силами не допустить крупнейшего китайского производителя телекоммуникационного оборудования до участия в развертывании в США сетей 5G.В прошлом году, через несколько дней после того, как Вашингтон внес Huawei в "черный список" в мае, Huawei сформировала новое подразделение, которое сосредоточится на разработке интеллектуальных автомобильных решений. В прошлом году Huawei дебютировала со своими собственными чипами, а также объявила о сотрудничестве с Audi, Toyota Motor и Groupe PSA по разработке подключенных автомобилей.Автономное вождение — сочетание современного программного и аппаратного обеспечения с использованием "больших данных" и искусственного интеллекта — рассматривается в Пекине и Вашингтоне как ключевая технология, которая создаст возможности в разных сферах — от "умных" городов до военной техники. Более значительный шаг Huawei в этой области приведет к усилению конкуренции с американскими компаниями, в том числе с Alphabet Waymo, Intel Mobileye, Tesla и Apple, а также с китайским гигантом в области поисковых систем Baidu.Huawei особенно заинтересована в разработке программной платформы, которая служит "мозгом" для автономного вождения автомобиля. Американские конкуренты, такие как Tesla, Waymo, Nvidia, Uber и Apple, также намерены иметь доминирующую платформу.Китайская компания прошлым летом подчеркнула свою способность к разработке собственного чипа для вычислений искусственного интеллекта, Ascend 910, который бы "тренировал" алгоритмы вождения и облегчал разработку автомобилей будущего.Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в прошлом году, что компанию лучше займется разработками в области технологий автономного вождения, подключении интеллектуальных автомобилей и автомобильных вычислительных системах, вместо того чтобы создавать автомобили самостоятельно.Компания Huawei также подала заявку на получение патентов на технологии автономного вождения и стандарты связи, поэтому без разрешения компании конкуренты не смогут легко освоить эти области. Компания стала одним из основных разработчиков стандартов автономного вождения, затрагивающих связь и коммуникационные системы.По данным IPlytics GmbH, поставщика маркетинговых исследований, компания Huawei, входящая в десятку ведущих мировых разработчиков стандартов автономного вождения и технологий связи, по состоянию на октябрь прошлого года подала 66 патентов, что составляет 21% от общего числа 314 патентов. Huawei отстает от 81 патента компании LG Electronics, но опережает 21 и 10 патентов у Intel и Qualcomm соответственно.Однако, несмотря на агрессивное наращивание портфеля патентов, Huawei пока не считается лидером в области технологий самоуправляемых авто. Что касается всех патентов, связанных с автономным вождением во всем мире, то лидерами по числу являются Toyota Motor, Ford Motor и General Motors, а шесть компаний, входящих в первую десятку, по данным IPlytics, находятся в США.Только Baidu является единственным китайской компанией, которая конкурирует в глобальной технологической гонке на рынке систем автономного вождения. Однако преимущество Китая в автономном вождении заключается в доступе к картографическим технологиям страны с высоким разрешением, что является ключевым элементом в развитии самоходных машин. Контроль Китая над картами блокирует легкий доступ иностранных игроков на массовый рынок."Автономное вождение — это действительно новое поле битвы за новое поколение технологий, — сказал Чиу Ших-фанг, технический аналитик Тайваньского института экономических исследований. — Рынок смартфонов, крупнейший драйвер технологических инноваций за последнее десятилетие, значительно замедлился. ...До сих пор в технологиях автономного вождения американские компании, такие как Google, Intel, Nvidia, по-прежнему занимают лидирующие позиции. Но у Huawei есть преимущество в виде коммуникационных чипов и технологиях искусственного интеллекта — ключевые технологии для автономного вождения. Плюс к этому у Huawei есть огромный внутренний рынок и правительственная политика, поддерживающая компанию в достижении лидерства в этой области".