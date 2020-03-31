31.03.2020

2020-03-31 16:25:15

Информационный центр регионального УМВД информирует: временно приостановлен личный прием граждан, желающих получить государственные услуги по линии ИЦ

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению коронавирусной инфекции (COVID-19) c 30 марта 2020 года временно приостановлен личный прием граждан в ИЦ УМВД России по Владимирской области (г. Владимир, ул. Большая Московская 45).

Рекомендуем обращаться за получением государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости через портал государственных и муниципальных услуг – ЕПГУ. Зарегистрированные на ЕПГУ граждане в удаленном доступе могут получить готовую справку о наличии (отсутствии) судимости в Личном кабинете. Дополнительно информируем, что юридическая значимость справки о наличии (отсутствии) о судимости в электронной форме и в форме документа на бумажном носителе одинакова. Кроме того, средствами ЕПГУ возможна отправка из «Личного кабинета» гражданина справки об отсутствии судимости в электронной форме на адрес электронной почты работодателя. Работодатель не имеет права требовать у Вас справку на бумажном носителе.

Заявления на получение архивных справок, справок о реабилитации должны направляться в ИЦ УМВД России по Владимирской области по почте (адрес: 600006, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.45) с приложением копий заполненных страниц паспорта заявителя. В зависимости от оснований представления государственной услуги к заявлению дополнительно прилагаются копии документов, подтверждающих родство с лицом, в отношении которого запрашиваются сведения; нотариально заверенная доверенность, выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, подтверждающая право представлять интересы заявителя.