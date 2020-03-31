Министерство юстиции России выступило с инициативой запретить регистрацию и расторжение браков на время эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Эти процедуры в ведомстве предложили ..

Министерство юстиции России выступило с инициативой запретить регистрацию и расторжение браков на время эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Эти процедуры в ведомстве предложили перенести на поздние даты, сообщаетВ Минюсте отметили, что сыграть свадьбу можно будет лишь в особых случаях и без присутствия гостей. При этом не уточняется, о каких именно исключительных обстоятельствах идет речь.30 Мар 2020 в 8:06 PDT