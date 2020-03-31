В Нидерландах похитили картину знаменитого живописца Винсента Ван Гога. Полотно Весенний сад находилось в музее Сингера в городе Ларен. Само заведение было закрыто на карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В Нидерландах похитили картину знаменитого живописца Винсента Ван Гога. Полотно "Весенний сад" находилось в музее Сингера в городе Ларен. Само заведение было закрыто на карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19.Как передает Associated Press, картину украли в ночь на 30 марта. Воры разбили стеклянную дверь и вломились внутрь. После срабатывания сигнализации на место происшествия приехали полицейские, но задержать похитителей им не удалось. По факту кражи возбуждено дело и начато расследование.Werk van Van Gogh gestolen bij kunstroof uit Museum Singer in Laren https://t.co/rZWBqiVxoh pic.twitter.com/i9wdEjqjvY— NH Nieuws (@NHNieuws) March 30, 2020Директор музея Эверт Ван Ос заявил, что администрация учреждения опечалена и шокирована этим происшествием. Дело в том, что картину на время выставки взяли в аренду у Гронингенского музея. О стоимости полотна, написанного в 1884 году, не сообщается.В декабре сообщалось, что в Италии нашли похищенную 22 года назад картину Густава Климта. Примечательно, что обнаружили ее на территории того же музея, откуда она была украдена.