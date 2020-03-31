Ведущий телеканала Вести Новосибирск Антон Лучанский погиб в ДТП. Авария произошла вечером 30 марта на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, сообщает издание Известия. Журналиста ..

Ведущий телеканала "Вести Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП. Авария произошла вечером 30 марта на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, сообщает издание "Известия".Журналиста сбил автомобиль на трамвайной остановке. Лучанский скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Причины происшествия выясняются.Как сообщает , журналист работал на телеканале "Вести Новосибирск" с 2008 года. Он снимал сюжеты, посвященные истории города. Коллеги описали его как образованного, ироничного и интеллигентного человека, к которому все относились с уважением и любовью.