Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев - более 11,5 тысячи.

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.О статистике рассказал глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. За сутки заболели коронавирусом 1648 человек, умерли — 812. Накануне было зафиксировано 756 летальных исходов. На сегодня общее число случаев заражения в Италии составляет почти 101,7 тысячи.По словам Боррелли, так мало инфицированных не регистрировалось с 10 марта. Почти две недели подряд количество заразившихся в сутки не опускалось ниже отметки в три тысячи человек.На сегодня общее число выздоровевших в Италии составляет 14 620. За сутки пошли на поправку 1590 человек — это рекордный показатель с начала эпидемии, сообщает РИА Новости.Российские военные специалисты продолжают работать в Италии. Они помогают стране эффективнее бороться с коронавирусом.