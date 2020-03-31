Ежедневно число заболевших коронавирусом увеличивается на десятки тысяч человек. Последние новости о COVID-19 – в материале Дни.ру.

Ежедневно число заболевших коронавирусом увеличивается на десятки тысяч человек. Последние новости о COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреНа утро вторника, 31 марта, число инфицированных COVID-19 увеличилось на 62 тысячи человек и достигло 782 тысяч. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 37 тысяч человек.После Китая и Европы новым эпицентром пандемии стали США. Там зафиксировано более 161 тысячи случаев инфицирования, умерли почти три тысячи человек. Количество зараженных COVID-19 по другим странам:Италия – 101,739Испания – 85,195Китай – 81,344Германия – 57,298В Европе намечается положительный тренд: уже около недели суточный прирост заболевших снижается. Так, в Италии на пике заболеваемости ежедневно фиксировалось порядка восьми тысяч случаев коронавируса, сейчас – чуть больше четырех тысяч.Коронавирус в РоссииПо последним данным, заражены 1836 человек, за сутки 30 марта диагноз подтвердился у 302 пациентов. Больше всего случаев в Москве – 1226.В столице с 30 марта введен режим всеобщей изоляции. Из дома можно выходить только на работу (если она не остановлена или не переведена на удаленный режим), за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять домашнее животное.Примеру Москвы последовали регионы. За последние сутки режим всеобщей изоляции из-за коронавируса был введен в Санкт-Петербурге, Калининградской области, Татарстане и других субъектах Федерации – всего около 30."Испорченный" коронавирусЗатормозить распространение коронавируса может сухая и жаркая погода, полагает профессор американской Школы системной биологии Анча Баранова. При высокой температуре содержащие COVID-19 капли быстро высыхает, в результате чего вирус "портится" и теряет инфекционные свойства."Если в текущей обстановке вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа. За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают. Вот за счет этого снижается число заразившихся", – цитирует Баранову РИА Новости. Она привела пример гриппа, который также останавливается с наступлением теплой погоды.Новые тестыУченые в России и других странах продолжают совершентствовать тесты на выявление коронавирусу. Новую систему представил Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Тест позволит выявлять COVID-19 с большей точностью. Система прошла клинические испытания и зарегистрирована для использования.А в США власти намерены начать применение тестов, которые определят коронавирус у человека за 5-15 минут. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. Такими системами в ближайшее время планируется снабдить все медицинские центры страны, сказал президент США.МестоЗаразилисьУмерлиМосква1226Россия (без Москвы)610Италия101,73911,591Весь мир782,32037,233Коронавирус | | || Карта | | |30 Мар 2020 в 8:06 PDT