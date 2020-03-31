Власти США протестировали на коронавирус миллион человек. Дональд Трамп также заявил, что прямо сейчас конгресс работает над новым пакетом мер против инфекции. Именно Штаты являются лидерами по количеству заболевших. Их более 122 тысяч человек.

Власти США протестировали на коронавирус миллион человек. Дональд Трамп также заявил, что прямо сейчас конгресс работает над новым пакетом мер против инфекции. Именно Штаты являются лидерами по количеству заболевших. Их более 122 тысяч человек.Главный инфекционист США заявил, что не удивится, если в США заразятся миллионы. Он провел аналогию с гриппом: в самый сложный сезон зимой с 2017 на 2018 год от гриппа умерли 60 тысяч американцев. Сейчас он предполагает, что от коронавируса погибнут около 100 тысяч человек.Самая горячая точка – Нью-Йорк (примерно половина всех заразившихся). В городе не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), защитных костюмов для медицинского персонала, но главное – это койки. Заразившихся не знают, куда и размещать. Ставят палатки, в порт прибыл плавучий госпиталь (на нем около тысячи коек), но необходимо 140 тысяч коек.США, чтобы хоть как-то ликвидировать дефицит медицинских товаров, пересматривают отношения с Китаем. Эти товары освобождены от пошлин, которые были наложены ранее. Вчера первый транспортный самолет прилетел из КНР, привез халаты, маски. Трамп, пользуясь чрезвычайными полномочиями, приказывает частным компаниям начать выпуск аппаратов ИВЛ.Президента в сенате обвиняют в предвзятости; якобы он помогает в разгар эпидемии республиканским, "своим" штатам; дескать, есть десятитысячный запас аппаратов ИВЛ, но получает их республиканская Флорида, а не демократический Нью-Йорк.Накануне Трамп решил отказаться от снятия карантинных мер к Пасхе, 12 апреля, и заявил, что меры будут продлены до конца апреля.