В Кургане спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед. Дрожащая от холода собака с трудом держалась на ногах, однако довольно быстро пришла в себя.

В Кургане спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед. Несчастное животное с трудом держало нос над водой и отчаянно скулило из последних сил.Спасатель в защитном костюме, страхуемый своими коллегами, вошел в воду, ломая лед, схватил тонущего зверя и вытащил его на берег. Дрожащая от холода собака с трудом держалась на ногах, однако довольно быстро пришла в себя.