Спустя полгода после лишения прав за вождение в нетрезвом виде тверской водитель вновь попался за рулем своей золотой Audi и снова в изрядном подпитии. Перед тем, как злоумышленника удалось задержать, он заработал более 20 штрафов и оказался причастен к аварии с участием патрульного автомобиля.

Спустя полгода после лишения прав за вождение в нетрезвом виде тверской водитель вновь попался за рулем своей золотой Audi и снова в изрядном подпитии. Перед тем, как злоумышленника удалось задержать, он заработал более 20 штрафов и оказался причастен к аварии с участием патрульного автомобиля.Описанные события произошли еще 23 марта, но запись появилась только на этой неделе. Тогда мужчина грубо нарушил правила на перекрестке Тверского проспекта и улицы Желябова, а в ответ на требования стражей порядка остановиться только вдавил педаль газа в пол. За время преследования он по меньшей мере 10 раз выезжал на встречную полосу, семь раз проскакивал на красный сигнал светофора и бесчисленное множество раз демонстрировал опасную езду. Во время погони один из служебных автомобилей врезался в поворачивавший Renault и выбыл из гонки.Обнаружили приметную машину в лесу в 20 километрах от трассы М-10, водить спал в салоне. Инспекторам он хорошо знаком — мужчина постоянно нарушал правила и в августе 2019 года был лишен прав. На сей раз он утверждал, что выпил, а потом приятели повезли его кататься, но потом куда исчезли."А я постоянно сплю в машине в лесополосе. Именно в этом месте. Энергия другая", — с усмешкой заметил он, предварительно отказавшись проходить медосвидетельствование.За повторный заезд в нетрезвом виде без прав водителю грозит уголовное преследование, но прежде ему придется оплатить все штрафы.