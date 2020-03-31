На сегодняшний день туристический поток в Сочи остановлен, количество отдыхающих сократилось вдвое.

На сегодняшний день туристический поток в Сочи остановлен, количество отдыхающих сократилось вдвое.Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский в прямом эфире программы "60 минут", комментируя ситуацию с резким наплывом туристов в неделю карантина."Если 27 марта в городе находилось более 52 тысяч отдыхающих, то на 30-е число осталось уже менее 20 тысяч", — отметил он.По словам главы Сочи, заселение в гостиницы и отели прекращено. Ежедневно из города убывают тысячи отдыхающих: авиасообщением — 8 тысяч человек, железнодорожным транспортом — вдвое меньше."Автомобильное сообщение остановлено и ограничено. В пунктах ЦОУ организовываются мобильные группы, которые совместно с правоохранительными органами патрулируютгород. А также проводят пропагандистскую, разъяснительную и информационную работу, чтобы население и гости города находились в самоизоляции", — добавил он.По информации Копайгородского, город полностью обеспечен всеми необходимыми медицинскими материалами. В инфекционной больнице имеется 550 коек, где сейчас размещены 117 человек. Также есть 170 аппаратов искусственной вентиляции легких.В Сочи ввели жесткие ограничительные меры. С 28 марта по 5 апреля отелям, здравницам запрещено бронировать номера и заселять туристов. Закрываются все горнолыжные курорты Красной Поляны. Все точки общественного питания — рестораны, кафе, бары — временно прекращают работу. Закрыты для посещения парки и торгово-развлекательные центры.