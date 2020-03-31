Американский сельскохозяйственный гигант Monsanto и немецкая химическая корпорация BASF годами понимали, что их план по внедрению новых видов семян и химикатов может привести к ущербу для ферм США, свидетельствуют внутренние документы, с которыми ознакомились в издании The Guardian.

Американский сельскохозяйственный гигант Monsanto и немецкая химическая корпорация BASF годами понимали, что их план по внедрению новых видов семян и химикатов может привести к ущербу для ферм США, свидетельствуют внутренние документы, с которыми ознакомились в издании The Guardian.Риски от использования новых химикатов сознательно преуменьшались, поскольку производители планировали получать прибыль от фермеров, которые будут покупать новые семена Monsanto, чтобы избежать ущерба, согласно документам, раскрытым во время недавнего успешного судебного процесса на $265 миллионов, возбужденного против обеих компаний фермером из Миссури.Документы, некоторые из которых датируются более чем 10 годами ранее, также показывают, как Monsanto выступила против тестирования продуктов другой стороной, чтобы ограничить раскрытие данных, которые могли побеспокоить регуляторов.И в некоторых внутренних электронных письмах BASF сотрудники шутили о том, чтобы в конце концов избежать тюрьмы.Новая система выращивания культур от Monsanto создавалась для посева на фермерских землях в США, которые пострадали от устойчивых к некоторым пестицидам сорняков.Сотрудничество между двумя компаниями было построено вокруг гербицида под названием дикамба.Дикамба использовалась с 1960-х годов, но не для выращивания сельскохозяйственных культур, поскольку этот гербицид часто улетучивался с места первоначального распыления. По мере движения он может повредить или убить растения, с которыми он контактирует.Новая система, продвигаемая Monsanto и BASF, также предоставляет фермерам генно-инженерно-устойчивые к дикамбе соевые бобы и хлопок. Сорняки на полях погибают, а посевы — нет.Эксперты сообщили Monsanto, что фермеры, скорее всего, распыляют старые летучие версии дикамбы на новые, устойчивые к дикамбе зерновые культуры и даже новые версии все еще могут быть достаточно летучими, чтобы отойти на посевы на других фермах.Важно отметить, что в соответствии с системой, разработанной Monsanto и BASF, только фермеры, покупающие устойчивые к дикамбе семена хлопка и сои Monsanto, будут защищены от повреждений, вызванных дикамбой. Другие фермеры будут подвергаться риску от дрейфа дикамбы.Согласно оценкам промышленности в настоящее время дикамба повредила несколько миллионов акров сельскохозяйственных земель. И более 100 американских фермеров уже подали иски в суд, утверждая, что сотрудничество Monsanto и BASF создало "дефектную" систему сельскохозяйственных культур, которая повредила садам и полям во многих штатах США.