С 30 марта для россиян началась условно-нерабочая неделя, в рамках которой в числе прочих будут закрыты многие автомастерские и СТО. А что, если нужно срочно провести техобслуживание или просто сменить шины на летние? Все это можно сделать и самому — сейчас расскажем как!

С 30 марта для россиян началась условно-нерабочая неделя, в рамках которой в числе прочих будут закрыты многие автомастерские и СТО. А что, если нужно срочно провести техобслуживание или просто сменить шины на летние? Все это можно сделать и самому - сейчас расскажем как!Неделя всеобщей самоизоляции в связи с коронавирусом настигла Россию аккурат в разгар сезонных автомобильных хлопот. С приходом весны многим автомобилистам необходимо выполнить плановое ТО после зимней эксплуатации, и почти всем - сменить зимние шины на летние. Тем более, многие сограждане как раз оказались освобождены от рабочих дел.Но как это сделать, если многие автодилеры, сервисные центры, СТО и шиномонтажи просто закрыты?На самом деле, многие несложные работы автолюбителям по плечу выполнить самостоятельно, не обращаясь к автомеханикам. Для этого потребуются лишь желание, прямые руки и несколько специальных инструментов. Сделанное своими руками ТО позволит сэкономить деньги, а сегодня этот вопрос стоит особенно остро. Конечно, если автомобиль находится на гарантии, то необходимо дождаться окончания карантина и съездить к дилеру. Если нет, то советы ниже - для вас.Замена маслаЗаменить моторное масло в двигателе не так сложно, как кажется на первый взгляд - даже не понадобятся подъемник или яма. В продаже присутствует множество специальных помп для вакуумной откачки старого масла. Есть как полностью ручные насосы, так и электрические - с подключением к штатному прикуривателю. Стоимость таких устройств в интернет-магазинах колеблется в диапазоне от 600 до 3000 рублей. Моторное масло, кстати, тоже можно купить онлайн, да еще и с доставкой на дом.Как показывает практика, метод откачки не просто не уступает по эффективности традиционному "сливу", но и превосходит его.Собственно, автомобилисту понадобится лишь помпа с инструкцией по использованию и емкость для слива отработанного масла. Важный нюанс: моторное масло нельзя просто выбросить - оно подлежит утилизации. Поэтому емкость с "отработкой" лучше сохранить, а уже после окончания карантина отвезти на СТО.После того, как масло было успешно заменено, на автомобилях с расширенным бортовым компьютером необходимо "обнулить" счетчик километража до следующей замены. Как правило, это делается в меню мультимедийной системы.Замена фильтровСамый ответственный момент при заливке нового моторного масла - это необходимость в обязательном порядке заменить и масляный фильтр. Здесь опять же помогут интернет-магазины, где можно найти специальные устройства-съемники. Они различаются по конструкции и цене (от 300 до 1000 рублей), но принцип работы одинаковый: съемник захватывает колбу масляного фильтра по принципу хомута и позволяет выкрутить и ее без особых усилий.Своя ремарка есть и здесь: у некоторых автомобилей доступ к масляному фильтру открывается не в подкапотном пространстве, а снизу. В отдельных случаях появляется необходимость поднять автомобиль и снять защиту двигателя.Замена воздушного фильтра - вообще элементарная задачу, посильная каждому. Как правило, для замены фильтрующего элемента достаточно лишь открутить крышку пластикового короба с помощью обычной отвертки либо с насадкой под винты torx. А затем установить новый фильтр в его посадочное место; в идеале стоит предварительно пропылесосить короб от пыли. На все про все - 5 минут.Салонный фильтр - тоже на заменуПосле зимы в обязательном порядке следует поменять и фильтрующий элемент салона, который работал на пределе, удерживая взвеси из дорожной пыли, влаги и реагентов. Особенно на фоне нынешней эпидемиологической обстановке и перед весенним цветением.Благо, меняется салонный фильтр тоже зачастую просто. На одних автомобилях достаточно заменить его по принципу кассеты (находится под передней панелью в районе места переднего пассажира), на других - требуется частично демонтировать бардачок, вооружившись отверткой. В интернете полно инструкций для каждой конкретной модели автомобиля.Меняем колесаС заменой зимних шин на летние тоже не возникнет проблем, если летний комплект резины изначально смонтирован на дисках. В таком случае минимальный набор инструментов - это штатный домкрат, баллонный ключ и специальный съемник для демонтажа пластиковых заглушек на колесных гайках (обычно идет в комплекте с машиной, но можно воспользоваться самодельным крючком из проволоки).Если колесам в сборе необходима балансировка, или же обнаружены отпавшие "грузики", то без специализированного шиномонтажа не обойтись.При таком наборе потребуется физическая сила для откручивания гаек, особенно если они затянуты крепко. Но можно облегчить задачу и крутить гайки быстрее, если приобрести аккумуляторный гайковерт. Диапазон цен на них разнится от 2 500 рублей за простенький китайский инструмент до 18 000 рублей за мощный гайковерт именитого производителя. В случае с недорогими вариантами покупка окупится буквально за один-два сезона.Вдобавок не помешает и автомобильный компрессор, с помощью которого можно довести давление в шинах до нужного значения. В целом, собственный инструмент пригодится не только во время карантина, но и когда в шиномонтажных мастерских присутствуют дикие очереди.АвтоконсьержА вы знали, что существуют специальные сервисы, на которые можно переложить все хлопоты с вашим автомобилем? По звонку по обозначенному адресу приедет "консьерж", который заберет автомобиль, самостоятельно организует выполнение всех нужных работ, после чего привезет машину обратно. Кстати, такую же услугу начали предоставлять и автосалоны - в этом случае стоит узнать о такой возможности у своего дилера. Тем более что некоторые сервисные центры на "карантине" продолжают работать в ограниченном режиме.Мойка во дворах - под запретомДля желающих помыть свой автомобиль во дворе жилого дома или около водоема у нас плохая новость. За это сотрудники полиции могут выписать штраф от 3 000 до 5 000 рублей за нанесение вреда окружающей среде. Законно помыть автомобиль своими руками можно лишь на территории своего загородного участка. А вот протереть зеркала, стекла, номера и фары во дворе вам никто не помешает.В последнее время популярность набирают специальные составы для "сухой мойки", которые не требуют воды.Равно как и провести уборку салона. Автомобильные коврики, в крайнем случае, можно помыть и пропылесосить дома, а для интерьера в продаже имеется бесчисленное количество эффективных чистящих средств. Не помешает и портативный аккумуляторный пылесос, который заряжается от прикуривателя и поможет сохранить салон в чистоте.