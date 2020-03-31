Во всем мире дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, так называемых ИВЛ. На их производство бросают автоконцерны, научные лаборатории и даже военные корпорации. Как справляются с нехваткой?

Во всем мире дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, так называемых ИВЛ. На их производство бросают автоконцерны, научные лаборатории и даже военные корпорации. Как справляются с нехваткой?Наперегонки со смертью в Британии работают инженеры "Формулы-1". А команда Mercedes уже отчиталась — меньше чем за неделю специалистам удалось создать новый вариант дыхательного аппарата. Клинические испытания — в лондонских больницах. Если все пройдет успешно, то Mercedes сможет производить до тысячи таких аппаратов в день. Для британцев это спасение. В распоряжении королевства всего около 8 тысяч аппаратов ИВЛ. По самым скромным оценкам понадобится еще 30 тысяч. Британский кабмин запросил помощи даже у оборонной компании BAE Systems.Экстренные переговоры с автоконцернами ведутся и в Штатах. Твит на грани истерики опубликовал Дональд Трамп. Он приказал компаниям General Motors и Ford немедленно запустить производство аппаратов ИВЛ. Заявил: обещали 40 тысяч штук и быстро, а теперь готовы дать только 6 тысяч, и то к концу апреля.Автоконцерны обязали перепрофилировать производство и наладить ударный выпуск. Позже Трамп похоже вспомнил, что осенью выборы, и в интервью Foxnews уже говорил — аппаратов хватает, и обещал после эпидемии продавать их желающим по доллару за штуку."Этот аппарат похож на автомобиль.Это очень сложное оборудование, и оно стоит дорого. Мы доставили 400 аппаратов ИВЛ в Нью-Йорк, на склад. Не знаю, по какой причине, но они не использовались. Думаю, что в Нью-Йорке все должно быть хорошо, этого более чем достаточно", — заявил Трамп.Помочь американским медикам пытаются и специалисты Кремниевой долины. Там занялись починкой старого медоборудования."Например, в штате Калифорния было 514 аппаратов, которые никто не смотрел и которые не распаковывали с 2011 года. У батарей истек срок годности, они не работают. И главная задача для всех нас состоит в том, чтобы срочно починить их", — сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.Во Франции к разработке и выпуску аппаратов ИВЛ также приступили автогиганты Renault и Peugeot. В Индии под медицинские цели перепрофилируют завод по производству ракет и спутников. Однако спрос все равно опередит предложение, заявляет один из крупнейших производителей медицинского оборудования немецкая компания Drägerwerk AG. К идее привлекать непрофильные компании там относятся скептически.Drägerwerk уже получил заказ от немецкого правительства на 10 тысяч аппаратов. Столько же планируют произвести для других стран. Однако сроки поставки растянуты на год. И пока всеобщий дефицит и спекуляция."Что касается аппаратов ИВЛ, я такого в жизни не видел. Сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке. Никакие подписанные договоры и уплаченные авансы не помогают. Поставщики не хотят подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам просто возвращают ваши деньги", — говорит президент Сербии Александр Вучич.Не исключено, что где-то спасаться придется тем, что изобретено буквально на коленке. Такой вариант придумали в Италии, которая так и не дождалась помощи в поставке аппаратов ИВЛ от Евросоюза. Обычная маска для плавания с клапаном, отпечатанным на 3D-принтере. Схему изготовления прибора изобретатели выложили в открытый доступ. А спортмагазины уже передали в итальянские регионы более 20 тысяч таких масок.