Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 30 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 30 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.Как передает РИА Новости, об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность эфире телеканала Fox News.Трамп назвал Путина "джентльменом" и отметил, что обсудит также энергетику, торговые войны и борьбу с коронавирусом. Он также не исключил, что в разговоре будет фигурировать положение дел в Венесуэле.Американский президент отметил, что у США куда больше проблем с другими странами, чем с Россией.