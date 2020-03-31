Семейная драма разыгралась в Раменском районе Подмосковья, где на даче планировали укрыться от распространения коронавируса бывшие супруги. Несмотря на развод, 63-летний отставной подполковник продолжал терзаться ревностью, и единственным средством от нее счел убийство 62-летней возлюбленной.

Семейная драма разыгралась в Раменском районе Подмосковья, где на даче планировали укрыться от распространения коронавируса бывшие супруги. Несмотря на развод, 63-летний отставной подполковник продолжал терзаться ревностью, и единственным средством от нее счел убийство 62-летней возлюбленной. Сам он позже свел счеты с жизнью.Тела обнаружил 40-летний сын четы, который в воскресенье, 29 марта, привез на дачу детей — они должны были остаться с бабушкой и дедушкой на время вынужденных каникул. Женщина была убита на пороге дома — бывший супруг зарезал ее кухонным ножом, а затем отправился в баню и покончил с собой.Отставной офицер, по данным "МК", последние годы ревновал супругу и закатывал ей скандалы в московской больнице, где она работала заведующей отделением. Уставшая от ссор женщина подала на развод, но продолжила тесно общаться с бывшим мужем.