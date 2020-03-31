31.03.2020

2020-03-31 23:20:05

Пал травы уничтожил целую улицу в деревне Анохино Меленковского района

Чья-то шалость или неосторожное обращение с огнём чуть не погубили целую деревню. В результате пала сухой травы в Анохино Меленковского района дотла сгорело 10 домов. Кто виноват в распространении огня и какая судьба ждёт погорельцев - в репортаже Дмитрия Горкина.

Дмитрий Горкин, корреспондент: "О том, что недавно на этой улице стояли дома, напоминают лишь сгоревшие остовы. Кое-где продолжают тлеть вещи, которых пожар лишил в одночасье. Вот так, в считанные минуты 4 семьи остались без крыши над головой".

В набат забил Анатолий Шишков. Он вышел из дома, чтобы отвести на выпас лошадь Вьюгу. И заметил огонь. На другом конце деревни вовсю полыхала трава, и уже загорались постройки. На тревожный сигнал сбежались немногочисленные анохинцы.

Анатолий Шишков, местный житель: "Загорелось в 11 часов, горело от фермы и за каких-то 10 минут прилетело в Анохино".

Пожар застал жителей врасплох, но хорошо, что трагедия развернулась утром, когда все уже были на ногах, говорит Анатолий Алексеевич. Иначе последствия были бы куда серьёзнее. Поначалу пытались сбить пламя и преградить ему путь, в ход шли все подручные средства. Местный колодец работал без остановки, пока вода в нём не иссякла.

Александра Шишкова, жительница деревни Анохино: "Ведрами начали тушить. Витя, Лена, мой. Сноха с сыном приехала. Начали тушить кто чем. Этот вон одёжей. Затушили, слава Богу, туды перебросилось... Пошёл к тётке, говорит: "горите". "Как горите"? Пошли в огород. Они забор потушили, перебросилось на баню. Анатолий Алексеевич упал, говорит, что мы сделаем - нет ничего. Всё. И всё загорелось".

Первая пожарная машина прибыла на место через 20 минут после сообщения, за это время огонь успел охватить шесть построек. А всего сгорело 6 дачных домов и 4 жилых. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Иван Артемьев, начальник 6 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Владимирской области: "Пожар развязался очень быстро по большому фронту из-за пала сухой растительности. Ветер, порывы ветра, достигали 18 м в секунду, что послужило быстрому развитию пожара... Всего сосредоточено 6 единиц техники пожарной, 29 человек личного состава, также на месте находятся прокуратура, ОМВД и служба 03".

По предварительной версии, огонь перекинулся на жилые строения с поля, на котором кто-то поджёг сухую траву. Обычно в таких случаях помогает противопожарная опашка территории. Её провели по осени, следующая была запланирована на конец апреля, пояснили в администрации Меленковского района. Кроме того, после страшных пожаров 2010 года была усилена профилактическая работа с населением, дополнительно закуплены пожарные машины и организованы пункты добровольный пожарной охраны неподалёку. Но оказалось, что и этих мер - недостаточно.

Виктор Гусев, заместитель начальника управления ЖКХ по Меленковскому району: "И пожар всё-таки произошёл и произошёл довольно таки большой. Чем вызвано? В первую очередь тем, что абсолютно брошенные луга, подстилка с каждым годом прибывает и сегодня настолько большая. Плюс частники перестали сажать картошку, дома в основном дачные, тоже усадьбы заросли травой".

Пожарные напоминают, сейчас во Владимирской области каждый день фиксируется до 50 возгораний сухой травы. Только за минувшие выходные спасатели несколько раз выезжали в Меленковский район для тушения жилых домов.

А что касается погорельцев из Анохино - их на неопределённое время к себе забрали родственники. Почти все жилые дома были застрахованы, и в будущем пострадавшим должны возместить ущерб. А кто стал причиной страшного пожара и все ли меры по его предотвращению были приняты теперь выясняет прокуратура.

Дмитрий Горкин, Александр Чунаев, Вести-Владимир.