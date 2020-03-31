Мужчина похитил иконы, принадлежащие приятелю.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому. Увидев в шкафу 2 иконы, он предложил подарить ему их. Иконы достались хозяину квартиры в наследство от матери, поэтому, несмотря на сравнительно небольшую стоимость, они были дороги как память, и фигурант получил отказ.После распития спиртных напитков потерпевший уснул. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый похитил иконы. Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил более трех тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан полицейскими на территории города Костерево и дал признательные показания.Мужчина пояснил, что продал одну из икон, а вырученные денежные средства потратил в личных целях. Вторая икона была изъята полицейскими и возвращена владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.