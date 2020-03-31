Транспортное судно Xin Guang Hua, буксирующее стартовый комплекс Sea Launch (Морской старт), вошло в территориальные воды России и держит курс в порт Славянка Приморского края.

Транспортное судно Xin Guang Hua, буксирующее стартовый комплекс Sea Launch ("Морской старт"), вошло в территориальные воды России и держит курс в порт Славянка Приморского края.При сохранении скорости движения Sea Launch прибудет в Славянку во вторник в 15:00 мск согласно данным marinetraffic.com."Прибытие в Славянку ожидается в 22:00 (15:00 мск)", — сообщили агентству "Интерфакс" в группе оформления судов в морском терминале Славянка.Xin Guang Hua вышло из порта Лонг-Бич в США 20 февраля. Ранее из США в Россию прибыло сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander.После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущества проекта "Морской старт" за $150 миллионов и стала владельцем плавучего космодрома и командного судна.В декабре 2019 года Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.С пусковой платформы Odyssey сняли американское и украинское оборудование — компаний Boeing и "Южмаша".S7 купила проект "Морской старт" в 2016 г. и заказала на Украине ракеты "Зенит" для пусков, но не получила эти ракеты.