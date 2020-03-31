Злоумышленники, зайдя в помещение, повалили потерпевшего на пол и нанесли ему несколько ударов в область живота, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Печатники задержали мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о том, что с улицы Полбина нарядом скорой медицинской помощи в лечебное учреждение доставлен 27-летний мужчина с травмами живота.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ранее на Шоссейной улице между потерпевшим и двумя мужчинами возник конфликт. После неизвестные проследили за ним до ближайшего магазина. Зайдя в помещение, они повалили потерпевшего на пол и нанесли ему несколько ударов в область живота, после чего скрылись. Сотрудники магазина вызвали наряд скорой помощи, потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый приезжий. Другой участник инцидента проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.Следствием ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18