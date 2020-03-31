В МВД России подготовили памятку о способах профилактики коронавирусной инфекции на семи иностранных языках.

С целью проведения широкой разъяснительной работы среди граждан зарубежных государств, находящихся на территории Российской Федерации, в том числе трудовых мигрантов, в МВД России подготовили памятку о способах профилактики коронавирусной инфекции, в которой рекомендации экспертов в области здравоохранения переведены на 7 языков: таджикский, азербайджанский, армянский, киргизский, узбекский, китайский и английский.Памятка будет опубликована в мессенджерах и социальных сетях, а в печатном виде распространена полицейскими в регионах среди приезжих граждан. Распространение памяток положительно скажется на уровне информированности людей о пандемии, в доступной форме напомнит иностранцам об индивидуальной профилактике, которую особенно необходимо соблюдать в настоящий период. Напоминаем, что в связи с введенными ограничительными мерами иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации.Инициировало создание памятки ГУ МВД России по Иркутской области, где на территории региона пребывает 36 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В Иркутске тираж памятки уже передан наружным нарядам полиции, учреждениям, куда чаще всего обращаются мигранты, а также работодателям.Скачать памятки