Беспокойство по поводу надвигающейся нехватки, а не страх перед нарушением общественного порядка, вероятно, является движущей силой спроса на боеприпасы во время пандемии COVID-19, как сообщил некий ритейлер из Эдмонтона.

Беспокойство по поводу надвигающейся нехватки, а не страх перед нарушением общественного порядка, вероятно, является движущей силой спроса на боеприпасы во время пандемии COVID-19, как сообщил некий ритейлер из Эдмонтона.Магазины оружия и экипировки в США и Канаде столкнулись с ростом спроса во время кризиса COVID-19, отмечает издание Edmonton Journal.Тенденция, кажется, распространяется на канадские города. Один из магазинов в Эдмонтоне сообщил, что у них уже отмечается нехватка запасов автоматического оружия.Другой городской магазин отказался обсуждать тенденции продаж из-за опасений, что это может спровоцировать панические покупки.Джим Осадчук, владелец Sebarms Guns & Gear на северо-западе Эдмонтона, сказал, что канадские покупатели, вероятно, движимы страхами дефицита, как и всего остального.Осадчук сказал, что его отец, который живет в США, сообщил, что и там часто не хватает патронов в магазинах. В ряде магазинов отмечались длинные очереди."Это будет происходить здесь, потому что именно здесь (в магазинах) мы получаем наши боеприпасы, — сказал Осадчук. — Поэтому, когда они закончатся, (патронов) больше не будет. Люди массово не накапливают запасы, но они приходят, чтобы купить пару дополнительных коробок с патронами, потому что они не думают, что к наступлению сезона охоты здесь что-нибудь останется".По словам Осадчука, большая часть канадских боеприпасов, доступных для розничной продажи, поступает из США. Канадские покупатели обычно видят ограниченное предложение, когда спрос на огнестрельное оружие резко возрастает к югу от границы страны, сказал он.В дополнение к боеприпасам, покупатели в магазине Осадчука в последнее время проявляют интерес к дробовикам по причинам, которые ему не совсем понятны. В это время года они обычно покупают больше палаток, спальных мешков и рюкзаков, чем обычно.Ранее на этой неделе ритейлер огнестрельного оружия в Калгари заявил, что с падением канадского доллара покупатели также, вероятно, обеспокоены снижением покупательной способности американских товаров.